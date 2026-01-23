Bolivia vs México: Fecha y hora PARA ESTADOS UNIDOS del partido rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección Mexicana no baja el ritmo en su camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tras superar su primer examen del año en el que México ganó 0-1 ante Panamá , el cuadro verde se traslada a Sudamérica para un desafío muy distinto: enfrentar a Bolivia en condiciones extremas, con la altura como protagonista y con la mira puesta en seguir afinando piezas bajo el mando de Javier “Vasco” Aguirre. Para el público latino en Estados Unidos, este partido representa una nueva oportunidad de evaluar el momento real del equipo nacional.

México llega con sensaciones positivas, pero consciente de que este amistoso no es un simple trámite. Jugar en Santa Cruz implica adaptarse a un entorno complejo, donde el ritmo, el desgaste físico y la presión local pueden cambiar cualquier plan. Bolivia, por su parte, ve en este partido un ensayo serio de cara a su propio camino rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta noche debutaron Brian Gutiérrez, Richard Ledezma y Kevin Castañeda con la Selección Nacional de México.



Más información: https://t.co/aItXP8hSbJ 📰#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/zMJ8q7uBju — Selección Nacional (@miseleccionmx) January 23, 2026

¿Por qué Bolivia vs México es un partido clave rumbo al Mundial 2026?

Aunque se trate de un duelo de preparación, el contexto lo eleva. Para México, este encuentro sirve para medir profundidad de plantel, especialmente con jugadores de Liga MX, al no ser Fecha FIFA. Aguirre ha sido claro: busca alternativas reales para completar la lista final de 26 futbolistas que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bolivia, en cambio, asume el partido como parte fundamental de su preparación competitiva. Con una base importante de futbolistas del medio local y referentes como Carlos Lampe y Henry Vaca, el conjunto sudamericano apuesta a aprovechar la localía y la altura para exigir al máximo a la selección de México. No es solo un amistoso; es una prueba de carácter.

Altura, antecedentes y lo que está en juego para la Selección Mexicana

El Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas será el escenario de un duelo con historia reciente favorable a México. El equipo mexicano ha dominado la mayoría de los enfrentamientos directos, incluido el triunfo más reciente en 2024. Sin embargo, cada visita a Bolivia plantea un reto distinto.

Más allá del resultado, el enfoque está en el rendimiento colectivo, la capacidad de adaptación y la respuesta física del equipo. México sabe que la Copa Mundial de la FIFA 2026 exigirá versatilidad, y partidos como este ayudan a construirla. Bolivia, mientras tanto, busca ritmo y confianza antes de compromisos decisivos en su calendario internacional.

Fecha y Hora del Bolivia vs México para los Estados Unidos

Para la audiencia latina en Estados Unidos, este partido es una cita obligada para seguir el proceso de México y entender en qué punto se encuentra realmente el proyecto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Fecha, hora y lugar del partido (Estados Unidos)



Partido: Bolivia vs México

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario:

2:30 p.m. ET (Este) 1:30 p.m. CT (Centro) 11:30 a.m. PT (Pacífico)

Sede: Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera Costas, Santa Cruz, Bolivia