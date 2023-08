Lo que nunca podrá hacer André Jardine como DT del América

Después de sólo llevar un triunfo en lo que va del torneo, el director técnico azulcrema André Jardine aseguró que en el banquillo de las Águilas no podrá dormir tranquilo una noche por lo que representa el buscar la victoria en cada partido.

“Creo que dormir tranquilo nunca, trabajaremos con la presión, es un a presión qué te mueve frente y no te deja descansar, siempre trabajando, pensando en lo que tenemos que hacer mejor, ganando perdiendo, empatando, es difícil pero siento que algunos jugadores están cerca de regresar, Henry, Cabecita, Fidalgo por suspensión”, mencionó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: Julián Quiñones enciende las alarmas por posible lesión con el América

Por otro lado sobre trabajar en la semana con la incertidumbre de no saber donde se realizaría el compromiso, el estratega sudamericano mencionó que no afectó al grupo.

“Creo que no influye en el partido pero influye en la preparación, entrenamos y Preparamos el partido sin saber cuando y donde era el partido, al final la liga encontró una solución buena, sino jugábamos hoy sería muy malo por el cumulo de partidos”.

La baja que más le dolió al América

Para este duelo, América tuvo cinco bajas, cuatro por lesión y una por suspensión; sin embargo, Jardine confesó que la más dolorosa sin duda es la del delantero Henry Martín.

Scott Rovak/USA TODAY Sports via Reuters Con Jul 27, 2023; St. Louis, MO, USA; America forward Henry Martin (21) celebrates his goal against St. Louis City during the first half at CityPark. Mandatory Credit: Scott Rovak-USA TODAY Sports

“La ausencia de Henry se siente porque es el jugador más terminal que tenemos. Es de área y hace una pareja muy interesante con Quiñones. Los chavos de la 20 tienen calidad, pero el juego estaba muy duro por los centrales de Atlas y no me parecía un partido para chavos, sino para elementos con experiencia. Quiñones y Brian que va por banda, pero puede ser un segundo delantero. Hacen falta, Fidalgo te da control, una ruptura y control, pero no lamentamos las ausencias, sino que nuestro equipo no está en nuestra mejor versión y espero pronto lleguemos a esa versión que podemos ser”, finalizó el estratega.

Las Águilas tendrán dos partidos seguido en el Estadio Azteca durante la próxima semana primero recibiendo el miércoles a Necaxa y el próximo domingo a León.

Te puede interesar: El “beneficio” extra que tendrá el América en el Apertura 2023