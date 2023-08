Julián Quiñones enciende las alarmas por posible lesión con el América

Regresó la Liga BBVA MX y las Águilas del América empataron a un gol frente a los Rojinegros del Atlas en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2023 en la cancha del Estadio Azteca.

Después de sólo llevar un triunfo en lo que va del torneo, el director técnico azulcrema André Jardine tendrá las alarmas encendidas con su refuerzo estelar para esta campaña, Julián Quiñones quien salió del Estadio Azteca con una protección-vendaje en el tobillo y cojeando, producto de la intensidad del partido frente al Atlas.

¿Cuál es el estado de salud de Julián Quiñones?

Será hasta las próximas horas cuando se sepa la gravedad de la situación de Julián Quiñones y si podrá estar disponible para el juego a media semana frente a los Rayos del Necaxa.

Para este duelo frente a los Zorros América tuvo cinco bajas, cuatro por lesión y una por suspensión; sin embargo, Jardine confesó que la más dolorosa sin duda es la del delantero Henry Martín.

“La ausencia de Henry se siente porque es el jugador más terminal que tenemos. Es de área y hace una pareja muy interesante con Quiñones. Los chavos de la 20 tienen calidad, pero el juego estaba muy duro por los centrales de Atlas y no me parecía un partido para chavos, sino para elementos con experiencia. Quiñones y Brian que va por banda, pero puede ser un segundo delantero. Hacen falta, fidalgo te da control, una ruptura y control, pero no lamentamos las ausencias, sino que nuestro equipo no está en nuestra mejor versión y espero pronto lleguemos a esa versión que podemos ser”, finalizó el estratega.

Las Águilas tendrán dos partidos seguido en el Estadio Azteca durante la próxima semana primero recibiendo el miércoles a Necaxa y el próximo domingo a León.

