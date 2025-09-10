Oasis: Los hermanos Gallagher y la banda más futbolera de la historia

El regreso de Oasis a los escenarios, tras casi 16 años de ausencia, ha revivido no solo la nostalgia musical, sino también la conexión entre el futbol y la música que siempre caracterizó a los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Ambos han demostrado en múltiples ocasiones que su pasión por el Manchester City es inseparable de su identidad artística, al grado de convertir a la banda en una de las más futboleras de todos los tiempos.

En su primera presentación de la gira mundial, la banda británica sorprendió al público al portar el escudo del club de sus amores, recordando que la relación con los “Cityzens” no es reciente ni producto de la época dorada del equipo.

Desde los años noventa, los Gallagher se dejaron ver en las gradas apoyando al conjunto de Manchester, cuando todavía no llegaban los títulos ni las estrellas internacionales.

Hoy, esa pasión es recíproca: el club adoptó “Wonderwall” como himno no oficial y la temporada pasada lanzó un uniforme alternativo conmemorativo por los 30 años del álbum Definitely Maybe, diseñado por Noel Gallagher y con tipografía especial para los dorsales.

Manchester City: otra pasión de los Gallagher

Noel y Liam no solo han plasmado su cariño por el futbol en camisetas o canciones, también han compartido momentos con figuras del equipo, incluyendo jugadores y el propio Pep Guardiola, técnico multicampeón.

La identidad de Oasis está tan ligada al Manchester City que resulta difícil entender la historia del grupo sin su vínculo con el balompié inglés.

Este lazo trasciende generaciones, pues para los aficionados del club escuchar a Oasis en el Etihad Stadium se ha vuelto tan común como corear los nombres de sus futbolistas favoritos.

La música de la banda se convirtió en un símbolo cultural que conecta a los seguidores celestes en cualquier parte del mundo.

Un gesto emotivo en su regreso

La relación de Oasis con el futbol también se ha manifestado en gestos cargados de emoción.

Durante su reciente regreso, la banda dedicó la canción “Live Forever” a la memoria de Diogo Jota, delantero portugués recientemente fallecido. La escena, ocurrida en su primer concierto tras 16 años, conmovió tanto a fanáticos de la música como del deporte.

Oasis no solo marcó a la música británica, también dejó claro que la pasión futbolera puede latir al ritmo del rock. Para muchos, los Gallagher lograron lo impensado: formar la banda más futbolera de la historia.

Oasis se presenta este 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros, en la capital del país y la pasión de sus fans hará recordar a los grandes escenarios del futbol en Europa.