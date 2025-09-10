deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

OJO: estas son las categorías de los boletos del Mundial 2026, no todos son para ti

Cada boleto para presenciar el Mundial 2026 en carne propia tiene su categoría, la cual determina el valor y la calidad del servicio ofrecido: en esto se diferencian

Las categorías de los boletos del Mundial 2026
TV Azteca
Las categorías de los boletos del Mundial 2026
Rodrigo Acuña
Mundial México 2026
Compartir

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana cerró la fecha FIFA de septiembre con un empate sobre la hora contra Corea del Sur, gracias a un auténtico golazo de Santiago Gimenez. Mientras tanto, FIFA ya abrió hoy, 10 de septiembre, el proceso para venta de boletos para el Mundial del 2026 . Sin embargo, debes saber que existen distintas categorías de boletos y cada una de ellas ofrece algo distinto.

Las categorías de boletos se dividen en cuatro opciones y se refieren a las diferentes clasificaciones de boletos disponibles, “diseñadas para satisfacer las diversas necesidades y preferencias de los aficionados”, según comenta el sitio oficial de la FIFA. Estas categorías tienen el propósito de ofrecer una variedad de opciones para garantizar que todos los aficionados disfruten el torneo. Cabe destacar que habrá 3 fases de venta de boletos del Mundial 2026 .

fifa mundial 2026

Las cuatro categorías de boletos que puedes comprar para el Mundial 2026

  • Categoría 1: Son los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores.
  • Categoría 2: Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.
  • Categoría 3: Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.
  • Categoría 4: Es la categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.
  • Área para personas con discapacidad: Todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 26 incluyen una zona designada para recibir personas con discapacidades y movilidad reducida.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué requisitos de visa necesito para viajar al Mundial 2026?

Según la página web de la FIFA, no es obligatorio contar con un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 26 a la hora de solicitar una visa. Sin embargo, obtenerla tampoco garantiza la compra ni la asignación de un boleto para el Mundial. La visa puede ser solicitada en cualquier momento, sin importar en qué fase se encuentre el proceso de venta de boletos. Para ingresar a los países sede, la responsabilidad será total por parte del comprador.

México en el Mundial 2026
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×