OJO: estas son las categorías de los boletos del Mundial 2026, no todos son para ti

El Mundial 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana cerró la fecha FIFA de septiembre con un empate sobre la hora contra Corea del Sur, gracias a un auténtico golazo de Santiago Gimenez. Mientras tanto, FIFA ya abrió hoy, 10 de septiembre, el proceso para venta de boletos para el Mundial del 2026 . Sin embargo, debes saber que existen distintas categorías de boletos y cada una de ellas ofrece algo distinto.

Las categorías de boletos se dividen en cuatro opciones y se refieren a las diferentes clasificaciones de boletos disponibles, “diseñadas para satisfacer las diversas necesidades y preferencias de los aficionados”, según comenta el sitio oficial de la FIFA. Estas categorías tienen el propósito de ofrecer una variedad de opciones para garantizar que todos los aficionados disfruten el torneo. Cabe destacar que habrá 3 fases de venta de boletos del Mundial 2026 .

Las cuatro categorías de boletos que puedes comprar para el Mundial 2026

Categoría 1: Son los boletos más caros. Están ubicados en las zonas preferentes de las gradas inferiores.

Categoría 2: Ubicados fuera de las áreas de la categoría 1. Disponibles tanto en las gradas inferiores como en las superiores.

Categoría 3: Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1 y 2. Disponibles generalmente en las gradas superiores.

Categoría 4: Es la categoría más accesible. Ubicados fuera de las áreas de las categorías 1, 2 y 3, y disponibles en las gradas superiores.

Área para personas con discapacidad: Todos los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 26 incluyen una zona designada para recibir personas con discapacidades y movilidad reducida.

¿Qué requisitos de visa necesito para viajar al Mundial 2026?

Según la página web de la FIFA, no es obligatorio contar con un boleto para la Copa Mundial de la FIFA 26 a la hora de solicitar una visa. Sin embargo, obtenerla tampoco garantiza la compra ni la asignación de un boleto para el Mundial. La visa puede ser solicitada en cualquier momento, sin importar en qué fase se encuentre el proceso de venta de boletos. Para ingresar a los países sede, la responsabilidad será total por parte del comprador.