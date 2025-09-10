Liga MX: Ilusiona a los Bravos la visita a Necaxa en inicio de la J-8

Los Bravos de Juárez viven un momento histórico en el Apertura 2025 y este viernes 12 de septiembre buscarán escribir una nueva página en su corta trayectoria en la Liga MX.

El equipo de la frontera se medirá ante el Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes, con la posibilidad de encadenar su cuarta victoria consecutiva, algo que nunca ha logrado en torneos cortos.

Resumen del partido: México 2 - 2 Corea | Amistoso Internacional

Previo a este encuentro, Homer Martínez, mediocampista colombiano y uno de los refuerzos más destacados del semestre, habló en conferencia de prensa sobre el presente del club y la motivación del plantel.

Te puede interesar: Le pone fin: el equipo en el que nunca más volverá a jugar Kylian Mbappe según su mamá

“Creo que será un lindo partido. Ellos con la necesidad de conseguir los tres puntos y nosotros con mucha ilusión de seguir consiguiendo victorias, de poder seguir enrachado una cuarta en línea, que el club no lo ha conseguido nunca y creo que tenemos esa bonita ilusión”, expresó el jugador.

Refuerzo que se volvió clave en Bravos

Martínez llegó a Bravos este torneo y en pocas semanas se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema del técnico Martín Varini. El volante destacó el respaldo del cuerpo técnico para adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo.

Creo que el trabajo del profe, no solo de Martín (Varini), también de Marcos (Villano), de Alejandro (Souto), desde el día que llegué siempre han estado ahí cerca, ayudándome a que entienda rápido a qué jugamos, el modelo de juego, a seguir conociendo nuestra idea, a seguir conociendo a los compañeros, creo que eso ha sido de vital importancia

, comentó.

El mediocampista resaltó que el grupo se encuentra motivado y consciente del reto que representa mantener la racha positiva en un torneo tan competitivo como la Liga MX.

Bravos viaja a Aguascalientes

Los juarenses viajarán este jueves por la tarde a Aguascalientes para concentrarse de cara al compromiso de la Jornada 8. Necaxa, por su parte, llega presionado por la necesidad de puntos, lo que anticipa un duelo intenso en el Estadio Victoria.

Con tres triunfos al hilo, Bravos ha mostrado solidez en todas sus líneas, y jugadores como Homer Martínez han sido clave para equilibrar el medio campo y darle mayor dinámica al equipo.

Te puede interesar: ¿A madrugar? Los horarios en los que se jugarán los partidos del Mundial 2026

El choque ante los Rayos no solo representa la oportunidad de sumar tres puntos más, sino también de consolidarse como uno de los equipos sorpresa del Apertura 2025.