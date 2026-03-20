De estar descartado, a ser la sorpresa y posible titular con la Selección Mexicana en el Mundial

La Selección Mexicana hará su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 11 de junio cuando se mida, en la cancha del Estadio Azteca, al combinado de Sudáfrica, lo cual hará revivir lo que ocurrió hace 16 años precisamente en el evento mundialista de dicho país.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

En este encuentro el Vasco Aguirre podría colocar como titulares a elementos que, a priori, no lucían como titulares o incluso estaban descartados pero que, con las bajas que la Selección Mexicana ha tenido últimamente, podrían ser la sorpresa en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Obed Vargas, ¿de estar descartado a ser titular con la Selección Mexicana en el Mundial?

Nacido en Alaska el 5 de agosto del 2005, Obed Vargas es un futbolista mexicano que se desempeña en el centro del campo y que, después del gran paso que tuvo en la MLS con el Seattle Sounders, recientemente firmó con el Atlético de Madrid, club con el que ha sumado varios minutos en los últimos juegos.

¿Chivas le cierra la puerta a Europa? Esto dijo el DT respecto al futuro de la Hormiga González

¿Quién es Oba Femi, el monstruo nigeriano que enfrentará a Brock Lesnar en Wrestlemania 42?

En un principio, las oportunidades de Obed Vargas para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 eran nulas considerando el gran talento que la Selección Mexicana tenía en este apartado; sin embargo, todo ha cambiado con las lesiones de Gilberto Mora, Edson Álvarez y, sobre todo, Marcel Ruiz.

Esta situación, aunado al hecho de que ya forma parte del futbol de élite en Europa, sería suficiente para que el Vasco le dé una oportunidad en los juegos amistosos ante Bélgica y Portugal para, posteriormente, considerarlo en la lista definitiva de la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

¿Quién acompañaría a Obed Vargas en el centro del campo de la Selección Mexicana?

Si se confirma su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Vasco Aguirre le da una oportunidad como titular en el juego ante Sudáfrica, no se descarta que Obed Vargas forme mancuerna con otros jugadores como Erik Lira y Álvaro Fidalgo, quien también emigró a Europa en el pasado mercado de fichajes.