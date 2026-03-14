Obed Vargas: Las BRUTALES estadísticas de su primera titularidad con el Atlético de Madrid en LaLiga

El mexicano Obed Vargas tuvo su primera titularidad desde su llegada al Atlético de Madrid en el futbol español durante el partido ante el Getafe en la jornada 28 LaLiga. El mediocampista apareció en el once inicial y disputó 73 minutos en el encuentro.

El equipo dirigido por Diego Simeone se quedó con la victoria por marcador de 1-0 en un partido cerrado que se resolvió con una anotación de Nahuel Molina.

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Durante su tiempo en el campo, Vargas participó en la circulación del balón y en acciones de recuperación. El mexicano completó 34 de los 38 pases que intentó, para una efectividad del 89.5 por ciento. En la primera mitad mantuvo un registro perfecto en sus envíos.

Ganó seis de los siete enfrentamientos directos que disputó y completó dos de los tres regates que intentó durante el partido. El mediocampista también registró tres recuperaciones de balón a lo largo del encuentro y recibió una tarjeta amarilla en una jugada táctica durante el desarrollo del juego.

Sus cifras reflejan su intervención en distintas fases del juego durante el partido en el que el Atlético de Madrid consiguió una amplia victoria ante el Getafe.

¿Obed Vargas se unirá a la lista de México para la Copa del Mundo 2026?

Hace apenas unas semanas, el técnico Javier Aguirre reconoció que cuando el jugador militaba en el Seattle Sounders, no figuraba entre las opciones para la lista mundialista. Sin embargo, su llegada al Atlético de Madrid cambió el panorama y provocó que el cuerpo técnico del Tricolor comenzara a seguir de cerca su actividad en el futbol español.

El escenario también coincide con los problemas físicos que han afectado al mediocampo del combinado nacional, entre ellos la lesión de Marcel Ruiz.

Vargas aparece como una de las alternativas para reforzar la zona de contención y podría tener una oportunidad en la próxima Fecha FIFA, cuando México enfrente partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, encuentros que servirán como evaluación de cara a la convocatoria final para el Mundial de 2026.

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