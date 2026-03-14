CONFIRMADO: Otro futbolista mexicano es baja de su club en Europa por lesión

El lateral mexicano Julián Araujo encendió las alarmas en Escocia luego de quedar fuera de la convocatoria del Celtic para su compromiso de este sábado ante Motherwell. La ausencia del defensor se dio por una molestia física que apareció durante la semana, situación que llevó al cuerpo técnico a no considerarlo para el encuentro.

De acuerdo con el entrenador del conjunto escocés, el futbolista presentó rigidez muscular en el muslo después del partido disputado el fin de semana pasado. Ante esa situación, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo y optó por darle descanso mientras se evalúa su evolución.

Araujo venía de disputar un exigente compromiso en los cuartos de final de la Copa de Escocia frente al Rangers, duelo que se extendió hasta los 120 minutos y se resolvió en tanda de penales tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario. El defensor mexicano tuvo participación durante todo el encuentro.

El técnico del Celtic explicó que la molestia apareció días después de ese partido. Según detalló, el jugador comenzó a sentir incomodidad en el muslo y posteriormente rigidez, por lo que el cuerpo médico recomendó no incluirlo en la convocatoria para evitar una posible lesión mayor.

Te puede interesar: El ex Chelsea que SUENA para ser el nuevo DT de Rayados de Monterrey

Por ahora, el club escocés mantiene seguimiento sobre la evolución física del lateral, quien se había consolidado como una pieza habitual en el esquema del equipo desde su llegada al futbol de Escocia.

Araujo se une a la larga lista de jugadores lesionados previo a la Copa del Mundisl de la FIFA 2026 con México

La situación del defensor también genera atención en el entorno de la Selección Mexicana. En los últimos días, varios futbolistas mexicanos han presentado problemas físicos, lo que ha encendido las alertas dentro del cuerpo técnico a poco tiempo de los compromisos internacionales rumbo a la Copa del Mundo de 2026 y la misma justa internacional

El caso de Julián Araujo se suma a otras bajas recientes que han afectado a jugadores considerados dentro del proceso del combinado nacional, aunque hasta ahora no se ha detallado la gravedad de la molestia muscular, el cuerpo técnico del Celtic decidió manejar la situación con cautela para evitar una posible recaída que pudiera dejarlo fuera de actividad por más tiempo.

El guardameta Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles, mientras que el mediocampista Marcel Ruiz fue diagnosticado con una rotura de ligamento cruzado anterior y meniscos, situaciones que los mantendrán alejados de las canchas durante varios meses y fuera de la lista final del Tri para la Copa Mundial de la FIFA de 2026.

Te puede interesar: OFICIAL: Comisión Disciplinaria multa a los dos equipos más grandes del país, a horas de los partidos del fin de semana

¿ Julián Araujo llegará a Cruz Azul?

Mientras se sigue de cerca su estado físico, el nombre de Julián Araujo también ha comenzado a sonar en el mercado de transferencias de la Liga BBVA MX. En los últimos días, reportes han señalado que Cruz Azul analiza opciones para reforzar la lateral derecha de cara al torneo Apertura 2026.

El futbolista pertenece al Bournemouth, club que actualmente lo tiene cedido a préstamo en el Celtic, por lo que cualquier negociación tendría que realizarse directamente con la institución inglesa.

Por ahora no existe una oferta formal, pero el interés ha sido mencionado como un sondeo dentro de la planeación deportiva del equipo cementero para el próximo torneo.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Ex entrenador de la Liga BBVA MX es despedido de su equipo en Brasil