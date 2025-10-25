Juega en Estados Unidos, pelea por ser el mejor de la MLS y buscará ir al Mundial 2026 con México

Un joven futbolista está llamando la atención por su talento y desempeño en la MLS. Su progreso lo coloca como una de las promesas más importantes de la Selección Nacional Mexicana de cara al Mundial 2026 , sobre todo, por lo que ha hecho en su club y por lo que hizo en la última Copa del Mundo Sub-20. Pero, ¿quién es Obed Vargas?

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

¿Quién es el jugador que se perfila para el Mundial 2026?El jugador que se perfila para el Mundial 2026 con México es Obed Vargas. Actualmente destaca en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, donde ha mostrado su gran talento a través del Seattle Sounders, un equipo consagrado del balompié estadounidense.

Vargas busca consolidarse como uno de los mejores jugadores de la liga. Su objetivo es afianzarse como una pieza clave dentro de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 considerando las preguntas que aún tiene el Vasco Aguirre de cara a su convocatoria final.

¿En qué equipo de la MLS juega Obed Vargas?

Obed Vargas juega como mediocampista en el Seattle Sounders de la Major League Soccer (MLS). Su desempeño en el club lo ha destacado como un jugador con gran proyección.

Su talento en esa posición también lo ha consolidado como una pieza importante en la Selección Nacional Mexicana. De este modo, Vargas continúa mostrando su talento tanto en clubes como en competencias internacionales.

¿Cuántos años tiene Obed Vargas?

Obed Vargas nació el 5 de agosto de 2005 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos. A pesar de su lugar de nacimiento, eligió representar a la Selección Nacional Mexicana. Actualmente, Vargas tiene 20 años y ya se ha destacado en la MLS con el Seattle Sounders . Su juventud y talento lo perfilan como una de las promesas del fútbol mexicano.