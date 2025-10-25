Predicen al ganador de la Serie Mundial 2025 y los fans enloquecen en redes

El Juego 1 de la Serie Mundial sorprendió a todos los fanáticos del béisbol con una contundente victoria de los Toronto Blue Jays por marcador de 11-4 sobre los Los Ángeles Dodgers. Lo que se esperaba como un duelo parejo terminó siendo una exhibición ofensiva del equipo canadiense, que aprovechó cada oportunidad para dominar de principio a fin el encuentro.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

La escuadra dirigida por John Schneider mostró una estrategia impecable, combinando poder al bate y solidez en el pitcheo, dejando sin respuesta a los de Dave Roberts, quienes no lograron contener el impulso rival. Toronto impuso su ritmo desde las primeras entradas, dejando claro que no piensa conformarse con ser el “underdog” de la serie, sino que busca seriamente el campeonato.

Te puede interesar: ¿Cuál fue el último triunfo de Isaac del Toro?

Te puede interesar: ¿Por cuántos años renovó Rodolfo Rotondi en Cruz Azul?

Tras este resultado, las probabilidades para el título de la Serie Mundial han cambiado drásticamente. Las casas de apuestas y los analistas deportivos ya comienzan a reconsiderar sus pronósticos, Pero algo llamó la atención y es un perrito que dio su pronóstico sobre el partido de Grandes Ligas.

Este es el favorito para llevarse la Serie Mundial de acuerdo con esta curiosa predicción

En un video viral publicado en redes sociales, un simpático corgi se convirtió en el protagonista al “decidir” el favorito para ganar la Serie Mundial, lanzando pelotas en un divertido juego que simulaba una predicción. Los usuarios quedaron fascinados al ver cómo el perro elegía de manera aparentemente aleatoria, pero con gran entusiasmo, haciendo que la dinámica se volviera tendencia en redes sociales.

Al final del juego, el corgi indicó que los Los Ángeles Dodgers serían los favoritos para llevarse el título, generando comentarios y reacciones entre los fanáticos de ambos equipos. Aunque claramente es solo una forma divertida de hacer predicciones, el video logró captar la atención de miles de personas y se convirtió en un tema de conversación previo a los próximos juegos de la Serie Mundial.