Obed Vargas ROMPE EL SILENCIO sobre sus ENFRENTAMIENTOS con Messi y enciende la MLS

En la MLS no todos los días se enfrenta al mejor futbolista del planeta. Para Obed Vargas, mediocampista mexicano del Seattle Sounders, hacerlo contra Lionel Messi no solo fue un reto, sino una experiencia que redefinió su mentalidad, su confianza y su proyección internacional. Hoy, esas batallas ante el Inter Miami se han convertido en un punto de quiebre en su carrera.

Durante el Media Day de la Major League Soccer, Vargas habló con franqueza sobre lo que significó medir fuerzas con Messi, un duelo que, lejos de intimidarlo, le confirmó que está listo para competir al más alto nivel. Sus palabras no pasaron desapercibidas en una liga que vive una transformación histórica desde la llegada del astro argentino.

¿Qué aprendió Obed Vargas tras enfrentar a Lionel Messi en la MLS?

Vargas recordó con claridad los partidos disputados en Miami, encuentros cargados de presión mediática y exigencia futbolística. “Enfrentar a Messi fue una experiencia muy bonita y muy retadora”, confesó el mexicano, quien destacó que compartir la cancha con figuras de ese calibre le permitió descubrir su verdadero techo competitivo.

El mediocampista aseguró que esos duelos le dejaron una enseñanza clave: puede competir contra cualquiera en el mundo. “Me demostré a mí mismo que puedo enfrentar a los mejores”, afirmó. Esa convicción fue evidente en la final de la Leagues Cup 2025, donde Seattle Sounders derrotó al Inter Miami, neutralizando a varias de sus figuras y frustrando al conjunto de Florida.

SEATTLE SOUNDERS ARE YOUR 2025 @LEAGUESCUP CHAMPIONS pic.twitter.com/Xnzkbr2mqx — Major League Soccer (@MLS) September 1, 2025

Messi, la MLS y el impulso al sueño mundialista de Vargas

Más allá del resultado, Vargas reconoció el impacto positivo de Messi en la MLS. Para el mexicano, la presencia del campeón del mundo elevó la exigencia de toda la liga. “Ahora llegan 70 mil personas a ver un partido. Eso te obliga a subir tu nivel”, explicó.

Ese crecimiento competitivo ha fortalecido su aspiración de llegar a la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Vargas entiende que enfrentar a Messi no es solo una anécdota, sino una credencial de alto nivel en su camino internacional.

El mediocampista también dejó un mensaje contundente: la MLS ya no puede conformarse con un solo dominador. “No podemos dejar que Miami gane todo. Eso motiva al resto de la liga”, concluyó.

Hoy, Obed Vargas no solo habla como futbolista consolidado, sino como un jugador que se transformó tras mirar de frente al mejor del mundo… y salir fortalecido.