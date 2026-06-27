¡OFFSIDE POR LOS DEDOS DEL PIE! Colombia pierde un gol de manera increíble
Una decisión milimétrica cambió el partido. Colombia celebró el gol, pero el fuera de juego señalado por apenas los dedos del pie anuló la anotación y desató la polémica frente a Portugal.
La tecnología volvió a ser protagonista en La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Colombia había encontrado el gol ante Portugal, pero la anotación fue anulada por un fuera de juego milimétrico señalado por apenas los dedos del pie del atacante.