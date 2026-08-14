OFICIAL: Mexicano será suplente de un CAMPEÓN MUNDIAL del 2026 en equipo europeo

Pocos son los futbolistas mexicanos que juegan en clubes de primer nivel en Europa y solo algunas promesas aztecas tienen la oportunidad de aprender de los mejores en su posición en el día a día. Ese es el caso de Alex Padilla, portero mexicano del Athletic Club que será suplente de Unai Simón, campeón del mundo con España en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

El entrenador Edin Terzic está cerca de definir su plantilla para la temporada 2026-27 y el Athletic solo tiene dos porteros para enfrentar todas las competencias del curso: Simón y Padilla. Durante la pretemporada, el mexicano fue titular en los amistosos contra C.D. Derio, SD Leioa, Sestao River Club, SD Eibar, Racing de Santander, Burgos CF y el Olympique de Marsella mientras el campeón del mundo estaba de vacaciones.

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Así ha sido la carrera de Alex Padilla, el mexicano suplente de Unai Simón

Padilla nació en Zarautz, Gipuzkoa, de madre mexicana originaria de Chihuahua y padre vasco. Sus años formativos los pasó con el Zarautz KE hasta que el Athletic Club lo firmó para su equipo juvenil en la temporada 2019-20.

El futbolista buscó minutos en una liga de primer nivel después de ser enviado a la 2da Federación con el Bilbao Athletic y llegó en cesión a los Pumas de la UNAM para el Clausura 2025. El guardameta jugó en 18 partidos entre Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup en los que encajó 26 goles.

Después regresó al club vasco y ha jugado 11 partidos en las últimas dos temporadas entre la liga española y la Copa del Rey. Ahora, aspira a tener más minutos como suplente de Unai Simón. De por vida ha jugado 80 partidos en los dos clubes en los que ha sido parte y el grueso de ellos fueron en 1° y 2° Federación del futbol español.