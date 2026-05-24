Álex Padilla debutó ante el Real Madrid y fue calificado como el PEOR del partido

En la Jornada 38 de La Liga, Álex Padilla tuvo su debut con el Athletic Club en la temporada. El portero español naturalizado mexicano fue suplente de Unai Simón durante toda la campaña, pero el entrenador Ernesto Valverde le dio una oportunidad dorada de ser titular contra el Real Madrid en el último juego del torneo. Sin embargo, los vascos fueron derrotados y el exPumas fue calificado como el peor del partido.

Padilla disputó los 90 minutos en la derrota del Athletic contra Real Madrid por 4-2 en el Santiago Bernabéu. A pesar de haber completado 4 paradas, la plataforma especializada en datos, SofaScore, le brindó una puntuación de 5.1 sobre 10 siendo la valoración más baja de todo el partido. Aitor Paredes y Dani Vivian, ambos del conjunto vasco, completaron el podio de rendimientos más bajos con una calificación de 5.6 sobre 10.

Alex Padilla en Athletic Club|Crédito: @padilla_1_ / IG

¿Cómo fue el partido de Athletic contra Real Madrid?

El portero de 22 años estuvo desde el inicio en el duelo que se llevó a cabo en la capital española, pero poco pudo hacer para evitar los goles del Madrid. Gonzalo García abrió el marcador en el minuto 11, mientras que Jude Bellingham amplió la ventaja antes del descanso. Athletic parecía reaccionar al anotar el descuento por medio de Guruzeta, pero Kylian Mbappé volvió a aumentar la ventaja en el complemento.

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Brahim Díaz terminó de liquidar el encuentro en los instantes finales y fue Urko Izeta quien maquilló el resultado final al estampar el 4-2 en el marcador. Si bien es cierto que Padilla recibió la confianza para ser titular en el último juego de la temporada, su actuación quedó opacada con el gran rendimiento que demostró el Real Madrid en cancha.

|X: @Athletic Bilbao

Álex Padilla se aleja del Mundial

El portero mexicano dejó Pumas para tener una nueva oportunidad en el futbol europeo, pero estuvo lejos de tener la temporada que esperaba. Fue suplente de Unai Simón durante prácticamente toda la campaña, habiendo jugado un único partido de liga: contra Real Madrid. Su actividad se vio reducida a la Copa del Rey, situación que limitó sus posibilidades de estar presente en la Copa del Mundo.

Padilla cerró su temporada habiendo jugado apenas 6 partidos oficiales, recibiendo siete goles y con un penal atajado. Su falta de minutos le pasó factura y está prácticamente descartado para formar parte de la lista final de la Selección Mexicana. Porteros como Raúl Rangel, Carlos Acevedo y Guillermo Ochoa corren con amplia ventaja para disputar el Mundial en México, Estados Unidos y Canadá.

