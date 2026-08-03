OFICIAL: América anuncia REFUERZO BOMBA tras golear a Santos

Las Águilas del América golearon a Santos Laguna en la Jornada 3 del Apertura 2026 y se dieron el lujo de anunciar un refuerzo bomba tras el triunfo. El conjunto azulcrema hizo oficial la incorporación del mediocampista Edwin Cerrillo procedente del LA Galaxy.

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De acuerdo con múltiples reportes, Cerrillo llegará al América con un contrato de tres años. El futbolista de 25 años tiene la ventaja de tener raíces mexicanas y por ello contará como jugador formado en México para no ocupar una plaza de extranjero en conjunto de Coapa.

El valor del traspaso no fue revelado, porque aún estaba bajo contrato con el club de la MLS hasta diciembre de este año. De acuerdo con Transfermarkt, el valor del mediocampista defensivo es de 3.5 millones de euros desde septiembre de 2025 y eso lo ha hecho uno de los mejores jugadores del equipo californiano.

¿Quién es Edwin Cerrillo, el nuevo refuerzo bomba del América?

Edwin Cerrillo es el segundo del América en la era de Guillermo Almada al mando del equipo. El exjugador del Galaxy nació en Waco, Texas el 3 de octubre del 2000 de padres de Zacatecas y se formó en la academia del FC Dallas. Después jugó unos meses a préstamo con el North Texas SC de la USL.

Desde agosto de 2023 fue miembro del LA Galaxy y se ha convertido en incondicional del equipo californiano al disputar 117 partidos entre MLS, Leagues Cup y Concachampions. Además, fue parte de los ganadores de la MLS Cup de la temporada 2023-24.

En cuestiones internacionales, Cerrillo representó a Estados Unidos dos veces en selecciones juveniles durante 2019. Primero jugó para la Sub-20 en un partido amistoso antes del Mundial de la categoría de 2019 y después para la Sub-23 en otro encuentro de práctica.

El futbolista mexicoamericano llegará al América y deberá competir por minutos en el mediocampo azulcrema. Por ahora, los pivotes son Alan Cervantes y Erick Sánchez. La presencia de Edwin Cerrillo como refuerzo bomba será para darle alternativas a Guillermo Almada conforme avance el Apertura 2026.