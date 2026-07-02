OFICIAL: América anuncia refuerzo de guardameta que jugó en Chivas el torneo pasado y es figura de la Selección Nacional

El arco del Club América ya tiene nueva dueña para el torneo Apertura 2026. La directiva azulcrema hizo oficial la incorporación de Celeste Espino, quien llega a Coapa con la monumental tarea de resguardar la portería tras la salida de la histórica guardameta española, Sandra Paños.

El movimiento representa uno de los bombazos más mediáticos del mercado de fichajes. Espino, formada en la cantera de Chivas, tomó la decisión de no renovar con el Rebaño Sagrado para buscar los minutos que perdió tras su lesión en 2023. Con este paso, cruza la línea de la rivalidad más grande del futbol mexicano y cambia el rojo y blanco por el azul y amarillo en busca del protagonismo absoluto.

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Para la arquera de 22 años, el reto en Coapa es mayúsculo. No solo deberá ganarse el voto de confianza de una afición sumamente exigente por su pasado tapatío, sino que tendrá que llenar el vacío que deja Sandra Paños. La portera ibérica se despidió de la institución por la puerta grande, dejando en las vitrinas los recientes títulos del Clausura 2026 y la Concacaf W Championship.

Con este fichaje, las actuales campeonas aseguran talento, juventud y proyección en el arco. El equipo capitalino apuesta por una seleccionada mexicana que tiene hambre de revancha y que buscará demostrar que está lista para consolidarse como la titular indiscutible en el equipo más exigente de la liga.

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Celeste Espino of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX Femenil, Torneo Apertura 2024 at Akron Stadium on September 29, 2024 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Luis Fernando Toris/Luis Fernando Toris

Números y perfil de Celeste Espino

Partidos oficiales en Liga MX Femenil: 74 encuentros disputados.

Torneos en Primera División: 14 certámenes (todos defendiendo al Guadalajara).

Debut profesional: 7 de septiembre de 2020 (ante Mazatlán).

Palmarés de clubes: Campeona de Liga MX Femenil (Clausura 2022) y Campeón de Campeonas (2021-2022).

Condiciones físicas: 1.76 metros de estatura; destaca por su seguridad en el juego aéreo, valentía en el achique y grandes reflejos.

Selección Nacional: Titular indiscutible en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2022 y con convocatorias recurrentes a la Selección Mayor de México desde 2023.

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