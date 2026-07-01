La estadística APABULLANTE de Raúl Jiménez sobre el portero de Inglaterra, a DÍAS del partido de octavos de final del Mundial 2026

La Selección Mexicana está lista para afrontar uno de los retos más imponentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM cuando se mida a Inglaterra en la ronda de eliminación directa (octavos de final).

Aunque el panorama luce desafiante ante una de las potencias del torneo, el conjunto tricolor tiene un as bajo la manga en su ofensiva que conoce a la perfección las debilidades del guardameta británico: Raúl Jiménez.

Te puede interesar: VER EN VIVO Y GRATIS LOS 16AVOS DE FINAL DEL MUNDIAL 2026

El atacante mexicano tiene un historial brillante frente al arquero titular de los "Three Lions", Jordan Pickford. A lo largo de su exitosa trayectoria en la Premier League, el "Lobo de Tepeji" ha convertido al arquero del Everton en su principal víctima en el Viejo Continente, castigándolo con un total de 6 goles, siendo el portero al que más goles le ha anotado en europa.

Esta cuota goleadora no es una simple casualidad; refleja la capacidad de Jiménez para descifrar el estilo del guardameta inglés, ganarle los duelos individuales y capitalizar la presión en el área.

En un partido de matar o morir, los antecedentes juegan un papel psicológico crucial, y Raúl sabe perfectamente lo que es celebrar frente a los ojos de Pickford. Con el peso de la historia y el cobijo de su afición, la ofensiva mexicana buscará explotar esta paternidad estadística para firmar una noche histórica en el Mundial 2026.

Te puede intersar: CONFIRMADO: La OCTAVA selección calificada a los octavos de final del Mundial 2026

¿Cuándo se juega el México vs Inglaterra en los Octavos de Final del Mundial 2026?

El vibrante choque por el pase a los Octavos de Final de la Copa del Mundo se llevará a cabo el próximo domingo 5 de julio. El escenario para esta batalla épica será la imponente cancha del Estadio Ciudad de México, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Partido que podrás disfrutar EN VIVO y GRATIS por la señal de Azteca Deportes, en televisión abierta por el Canal 7, de igual manera en nuestra plataformas digitales por la App y Sitio Web de Azteca Deportes, con los mejores narradores y analistas del país.

Te puede interesar: OFICIAL: América se despide de FIGURA extranjera a días del arranque del Clausura 2026