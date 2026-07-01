OFICIAL: América se despide de FIGURA extranjera a días del arranque del Apertura 2026

La reestructuración en el Nido de cara al próximo torneo continúa. Este miércoles primero de julio, el Club América Femenil hizo oficial la salida de la defensa central Chidinma Okeke. A través de sus canales oficiales, la directiva azulcrema despidió a la futbolista nigeriana, agradeciéndole públicamente por su profesionalismo, entrega y los servicios prestados a la institución durante su etapa en México.

Te puede interesar: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina: Ver EN VIVO, ONLINE y GRATIS la transmisión de HOY miércoles 1 de julio

"¡Gracias por haber defendido nuestros colores, Okeke! Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos. "

Tras la finalización de su contrato, la zaguera africana cierra su ciclo con las Águilas. Okeke llegó a Coapa en agosto de 2024 con un cartel internacional destacado y se marcha dejando una huella importante en la solidez defensiva del equipo, siendo parte del histórico plantel que logró el doblete en este primer semestre del año de la mano de Ángel Villacampa.

Te puede intersar: CONFIRMADO: La OCTAVA selección calificada a los octavos de final del Mundial 2026

¡Gracias por haber defendido nuestros colores, Okeke! 🦅



Te deseamos mucho éxito en tus futuros proyectos. 👊 pic.twitter.com/TrNxpgM754 — Club América Femenil (@AmericaFemenil) July 1, 2026

Los números de Chidinma Okeke en el Club América

Durante el último año futbolístico (temporada 2025/2026), Okeke fue una pieza constante en el 11 del equipo, aportando su presencia física y su experiencia internacional (como mundialista y olímpica en París 2024).



Partidos disputados en la temporada: 30 encuentros totales.

Minutos en el terreno de juego: 1,521 minutos de actividad.

Participación en el Clausura 2026: 20 partidos jugados y 1,229 minutos en el torneo de liga.

Participación en el plano internacional: 3 apariciones en la Concacaf W Champions Cup.

Palmarés como azulcrema (2 Títulos): Campeona de la Liga MX Femenil (Clausura 2026) y Campeona de la Concacaf W Champions Cup 2026.

Hasta este momento, el futuro de la exjugadora del Madrid CFF y del futbol japonés se mantiene en suspenso de cara al inicio del Apertura 2026. Lo que es un hecho es que la dorsal número 4 deja una vacante en la central que el cuerpo técnico tendrá que ajustar en las próximas semanas.

Te puede intersar: Luis Romo tras la APLASTANTE victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026: “Es un orgullo representar a este país”