¡OFICIAL! América anuncia su primer refuerzo de cara al Clausura 2026

El América Femenil ha comenzado a construir el plantel de cara al Clausura 2026 y la Concacaf W Champions Cup con una gran incorporación con perfil de proyección. El club azulcrema hizo oficial el fichaje de la mediocampista mexicoamericana Xcaret Pineda, una joven de 21 años que llega directamente desde el futbol colegial de la Universidad de Oklahoma State, en Estados Unidos.

Pineda se convierte así en la última jugadora que dan el salto desde la NCAA al balompié nacional profesional con las de Coapa, siguiendo los pasos de Sarah Luebbert y Scarlett Camberos. La futbolista ya tiene experiencia en selecciones nacionales, habiendo formado parte del combinado mexicano Sub-20.

¡Bienvenida al Club América, Xcaret! 💙🦅💛 pic.twitter.com/DB6ugqJBVx — Club América Femenil (@AmericaFemenil) December 19, 2025

Xcaret Pineda, nuevo refuerzo del América

Su rendimiento en el circuito universitario fue notable. En sus últimos 14 partidos con Oklahoma State, la centrocampista registró cinco anotaciones y repartió dos asistencias, números que demostraron su talento y la consolidaron como titular indiscutible.

Este movimiento marca el inicio de la reestructuración del equipo tras varias bajas confirmadas como la de Annie Karich y Nicki Hernández. Se espera que en los próximos días el club anuncie más incorporaciones y algún otro ajuste en la plantilla, en una pretemporada que busca recomponer fuerzas para los desafíos duales del torneo local y la competencia internacional. Para Pineda, representa la gran oportunidad de debutar en el profesionalismo con una de las instituciones más grandes del país

