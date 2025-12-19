Club América quiere a Emiliano Gómez, pero no llegaría si no paga esta fortuna por él

Así como el Club América está cerca de fichar a un futbolista proveniente de Brasil , ahora se supo que la directiva de Coapa está centrada en el mercado de fichajes de cara al Clausura 2026. Y, en ese contexto, el nombre que suena con fuerza es el de Emiliano Gómez, el mediapunta uruguayo que se viene destacando en Club Puebla. Eso sí, piden una fortuna por él.

Mientras se habla que Igor Lichnovsky saldría del América y llegaría a otro equipo de la Liga BBVA MX , el conjunto azulcrema tendría en sus planes el fichaje del uruguayo de 24 años. Según César Luis Merlo, periodista especializado en mercado de fichajes, está en el radar de las Águilas pero el Club Puebla pide cerca de 4.5 millones de dólares por Emiliano Gómez.

Emiliano Gómez en Puebla.|@ emi.gomez10

Puebla pide mucho más de lo que vale Emiliano Gómez y América deberá tomar una decisión

Según la información de Transfermarkt, el pase de Emiliano Gómez está valuado en 1.6 millones de euros (lo que equivale a poco más de 33 millones de pesos mexicanos). En cambio, Puebla pide entre 4 y 5 millones de la moneda europea (lo que serían entre 84 y 105 millones de la moneda de México). Sin dudas, un número muy alto.

América quiere reforzar la ofensiva de su equipo y para eso buscaría al mediapunta de Puebla, el cual arribó a la Liga MX por €1.6M, proveniente de Boston River de Uruguay. Además, durante su carrera jugó en las categorías menores del Defensor Sporting uruguayo y del Sassuolo de Italia.

Club América quiere seguir mejorando su equipo.|Crédito: @ClubAmerica / X

Apenas en mayo de este 2025 Emiliano Gómez llegó a México para jugar en Puebla pero todo indica que ha sido del gusto de las Águilas y ahora lo buscarían en este mercado de fichajes, para tener un refuerzo más, un traspaso de jerarquía, una transferencia de buen nivel.

Los números de Emiliano Gómez en el Club Puebla de la Liga BBVA MX

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, sitio especializado en datos de los futbolistas, estos son los números de Emiliano Gómez en el Club Puebla de la Liga MX: