ÚLTIMA HORA: Operan a Santiago Giménez y comparte EMOTIVO mensaje, ¿irá al Mundial?

Santiago Giménez, delantero mexicano del AC Milan, fue operado con éxito del tobillo derecho el pasado 18 de diciembre de 2025 en Ámsterdam, como parte de un proceso médico destinado a resolver una lesión persistente que le impedía rendir al cien por ciento en la presente temporada en la Serie A. La intervención consistió en una limpieza ósea de la articulación, sin daño en los ligamentos, y fue calificada como satisfactoria por el entorno del futbolista.

El delantero mexicano llevaba varios meses compitiendo con molestias en el tobillo, una situación que, aunque le permitió seguir en actividad, fue disminuyendo progresivamente su estado físico y su rendimiento. Ante el aumento del dolor y tras evaluar distintas alternativas, tanto el jugador como el cuerpo médico determinaron que la cirugía era la mejor opción para garantizar una recuperación completa y evitar complicaciones a largo plazo.

Te puede interesar: ¡Dejará de ser gratuito! Este será el precio que tendrá el Fan Fest para la Copa Mundial de la FIFA 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera el delantero mexicano?

De acuerdo con los primeros reportes médicos con medios italianos, el tiempo estimado de baja será de entre mes y medio y dos meses. Si la evolución es favorable, Giménez podría reaparecer en las canchas a partir de febrero de 2026, en un tramo decisivo de la temporada europea, donde el Milan encara compromisos clave tanto en la Serie A como en competencias internacionales, y como antesala al Mundial de la FIFA DE 2026.

Tras recibir el alta hospitalaria en los Países Bajos, el delantero viajará a Italia para iniciar su proceso de rehabilitación bajo la supervisión del equipo médico del club rossonero. El plan incluye trabajo progresivo de fortalecimiento, recuperación de movilidad y readaptación física, con el objetivo de que regrese en óptimas condiciones y sin riesgos de recaída.

El mensaje de Santiago Giménez

A través de sus redes sociales, Santiago Giménez compartió un mensaje dirigido a la afición en el que mostró una actitud positiva frente a la pausa obligada. Reconoció que la decisión de operarse no fue sencilla, ya que su deseo siempre fue ayudar al equipo dentro del campo, pero explicó que el dolor creciente lo llevó a priorizar su salud.

"Ahora toca recuperarme al 100% con mucho trabajo y mucha disciplina para volver como se debe. Estaremos más fuertes que nunca, nos vemos pronto".

Además, dejó claro su compromiso de trabajar intensamente durante la recuperación para volver más fuerte, con la mente puesta no solo en el cierre de la temporada europea, sino también en el proceso rumbo al Mundial de 2026.

La ausencia de Giménez representa un reto para el AC Milan, que deberá reorganizar su ataque durante las próximas semanas. Sin embargo, tanto el club como el propio jugador confían en que esta pausa permitirá al mexicano regresar en plenitud física y retomar su papel protagónico en el equipo, justo en el momento más exigente del calendario rumbo al Mundial de 2026.