¡OFICIAL! América anuncia su primera baja tras el Apertura 2025

El América Femenil afronta la reestructuración del plantel tras la amarga final perdida ante Tigres, y no podría ser más significativa. Nicolette 'Nicki' Hernández, lateral izquierda titular y figura clave en la defensa azulcrema, se marcha oficialmente del club al no recibir una oferta de renovación por parte de la directiva.

La decisión sorprende debido a la importancia que tenía Nicki en el plantel. La mexicomericana, quien llegó en 2022 desde la Universidad de Michigan, era la única jugadora natural en esa posición y acumuló 130 partidos oficiales con las Águilas, siendo pieza fundamental en la obtención del título del Clausura 2023 ante Pachuca.

América se queda sin lateral izquierda

De acuerdo con diferentes reportes, la directiva comanda por Luis Fuentes, director del equipo femenil, no le presentó una propuesta para extender su vínculo, un movimiento que deja un vacío evidente en el costado izquierdo del equipo. Se espera que la futbolista de 24 años firme próximamente con el Boston Legacy de la NWSL, un club que también incorporará a la mediocampista Annie Karich y a la centra Jordan Brewster, tras solo seis meses en el futbol mexicano.

Su partida deja una interrogante enorme en la plantilla. La directiva tiene la gran necesidad de fichar un reemplazo de garantías, ya que no cuenta con otra opción natural para cubrir esa posición. El primer movimiento del mercado para el Clausura 2026 es, sin duda, una baja sensible que obligará a un reajuste inmediato en la defensa del subcampeón.

