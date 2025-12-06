deportes
Fecha y HORA EXACTA del primer partido de España y Lamine Yamal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Selección de España, una de las favoritas para llevarse el título mundialista, jugará la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Atlanta y Guadalajara

Grupo H Mundial 2026
REUTERS
Fernando Campos
Mundial México 2026
La Selección de España, una de las favoritas para llevarse el título mundialista, jugará la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un calendario que ya tiene fecha y hora exacta para cada uno de sus compromisos. El equipo dirigido por Luis de la Fuente debutará en Atlanta el 15 de junio a las 10:00 horas frente a Cabo Verde, continuará en la misma sede el 21 de junio a las 10:00 horas contra Arabia Saudita, y cerrará su participación inicial el 26 de junio a las 18:00 horas en Guadalajara ante Uruguay.

España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026

El debut de Lamine Yamal en Copa dl Mundo será en Atlanta

El primer partido será histórico: España se medirá a Cabo Verde en el Estadio de Atlanta el lunes 15 de junio a las 10:00 horas (tiempo del centro de México). Este encuentro marcará el debut mundialista de Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona que con apenas 18 años llega como uno de los grandes atractivos del torneo. La expectativa es enorme, pues se trata del futbolista más joven en disputar una Copa del Mundo con la Furia Roja, y su talento será puesto a prueba desde el primer minuto.

Segundo compromiso de España: Arabia Saudita

El segundo encuentro también se jugará en Atlanta, el 21 de junio a las 10:00 horas, frente a Arabia Saudita. La continuidad en la misma sede permitirá a España mantener su base logística y aprovechar el apoyo de la comunidad hispana en la ciudad. Este partido será clave para consolidar la clasificación, ya que Arabia Saudita puede ser un rival cómodo para los ibéricos.

Cierre de grupos en Guadalajara ante Uruguay

El tercer partido llevará a España a México, donde enfrentará a Uruguay el 26 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Guadalajara. Este encuentro es de los más atractivos en esta Fase de Grupos y promete ser de alto voltaje, pues la Celeste es una selección con tradición y garra que históricamente ha sido un rival difícil para los europeos. Además, será el primer partido de España en territorio mexicano en este Mundial, con un ambiente que seguramente será electrizante.

Fechas y horarios de los partidos de España en la Fase de Grupos

  • España vs Cabo Verde – Lunes 15 de junio, 10:00 h, Estadio Atlanta
  • España vs Arabia Saudita – Domingo 21 de junio, 10:00 h, Estadio Atlanta
  • España vs Uruguay – Viernes 26 de junio, 18:00 h, Estadio Guadalajara
España
