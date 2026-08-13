OFICIAL: América da su postura sobre acusaciones de ALINEACIÓN INDEBIDA

América de Cali anunció oficialmente que el Comité Disciplinario de la Dimayor desestimó las denuncias presentadas por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó. Ambos clubes reclamaban los puntos correspondientes a las fechas 1 y 2 de la Liga DIMAYOR II-2026 de Colombia, argumentando una supuesta alineación indebida del jugador Yhormar Hurtado.

Mediante un comunicado, la institución vallecaucana confirmó que la autoridad resolvió a su favor. El fallo establece que el club no incurrió en las infracciones señaladas en el artículo 83 (literales B y D) del Código Disciplinario Único, por lo que se mantienen los resultados obtenidos en la cancha y no se impondrán sanciones al equipo ni al deportista.

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Resolución de la Dimayor y defensa institucional

Las demandas apuntaban a una presunta violación del reglamento de la FIFA, al señalar que Hurtado sumó minutos con Deportes Tolima, Always Ready y América en 2026. Sin embargo, el ente rector determinó que la normativa debe interpretarse bajo el formato de torneos semestrales que rige en Colombia, desestimando la acusación de una temporada anual continua.

Ante esto, América de Cali reiteró que su presidencia, gerencia deportiva y equipo jurídico actuaron con diligencia, transparencia y estricto apego a la reglamentación. La directiva subrayó que la decisión del Comité acredita que los análisis internos para la inscripción del jugador fueron serios y rigurosos.

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Habilitación del jugador y calendario

Con la resolución de fondo emitida, la suspensión cautelar de siete días queda levantada. Se confirmó que Yhormar Hurtado se encuentra debidamente habilitado para seguir disputando el campeonato colombiano.

En el ámbito deportivo, el próximo partido del cuadro Escarlata está programado para el 22 de agosto en condición de visitante frente a Santa Fe por la sexta jornada. No obstante, el calendario oficial de la liga se encuentra sujeto a posibles reprogramaciones tras los aplazamientos derivados del reciente sismo que afectó al territorio nacional.

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