OFICIAL: Equipo de futbol de la CDMX tendrá nuevo estadio para el Apertura 2026

América Femenil estrenará nueva sede para sus partidos como local en el Apertura 2026. Saldrá del Estadio Ciudad de los Deportes, recinto donde consiguió su esperado tercer título de liga tras vencer a Rayadas de Monterrey 3-0.

América lleva el paso perfecto en su arranque del Apertura 2026 en la defensa de su corona. Inició la jornada 1 de visita, donde venció 3-0 al Santos. En la presentación con su afición, hizo una proeza histórica: desde la cancha del Estadio Banorte, venció de manera histórica al Cruz Azul Femenil con un marcador de 10-0.

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Ahora, para su siguiente compromiso, América jugará la jornada 3 del Apertura en la renovada Cancha Centenario Coapa. Este lugar, donde naturalmente son sus entrenamientos, fue adaptado para recibir los juegos de local del actual torneo.

En redes sociales, varios reportes enseñaron las nuevas instalaciones, donde se agregaron gradas y palcos para mejorar el aforo del Estadio Centenario (nombre oficial de acuerdo con el portal de la Liga BBVA MX Femenil). El debut de este recinto será en punto de las 3:45 pm (hora del centro de México), cuando reciban al Club Puebla y tratarán de seguir con el invicto en el reciente torneo.

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Continúan los trabajos de instalación de más gradas provisionales en Cancha Centenario de Coapa



America Femenil recibe a Puebla este sábado y los boletos tienen un valor de 250 pesos pic.twitter.com/axZn8GFA4z — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) August 12, 2026

¿Cuál es el precio de los boletos para ver al América Femenil en su nuevo estadio?

Tras anunciarse la nueva sede como locales, América Femenil puso a la venta los boletos para el partido de la jornada 3 contra el Club Puebla, donde los precios tendrán un costo de 250 pesos (con cargos, alrededor de 280). También en la misma plataforma se puede comprar el abono que cuesta 1708 pesos mexicanos.

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