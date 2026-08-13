OFICIAL: El primer equipo clasificado a cuartos de final de la Leagues Cup 2026

El Club León ha sellado una participación perfecta en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. Tras imponerse al Inter Miami CF con un marcador definitivo de 3-2 en su último compromiso, el conjunto esmeralda consolidó su dominio en el Grupo de la Liga MX, finalizando de momento en primera posición con paso invicto y nueve puntos de nueve posibles.

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Con sus tres victorias consecutivas en territorio estadounidense (ante Nashville SC, Orlando City y ahora Inter Miami), La Fiera se confirma como uno de los rivales a vencer y uno de los clubes mexicanos más fuertes del certamen.

Ahora, el equipo se preparará para afrontar los cuartos de final, buscando mantener el gran nivel mostrado para alcanzar las ansiadas semifinales y, eventualmente, pelear por el título que le otorgue un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027.

