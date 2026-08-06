OFICIAL: América jugará partido de Jornada 4 de la Liga BBVA MX durante parón de Leagues Cup 2026

La Liga BBVA MX está en un parón debido a la Leagues Cup, pero eso no detiene la actividad de los equipos juveniles. Por eso el América enfrentará a Pachuca en el marco de la Jornada 4 del Apertura 2026 de las categorías Sub-15 y Sub-17 este sábado 8 de agosto.

Ambos duelos tendrán lugar en las instalaciones del club azulcrema al sur de la Ciudad de México, en Coapa. Los dos partidos se disputarán en la cancha 4 de la sede de entrenamiento de las Águilas. La única diferencia será el horario de cada encuentro. El de la Sub-17 se jugará a las 9:00 a.m. mientras que el de la Sub-15 está programado para arrancar dos horas y media después, a las 11:30 a.m. en la misma cancha.

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El club azulcrema tiene saldo de tres puntos después de tres jornadas en el Apertura 2026 de la Sub-15. Las Águilas cayeron ante Toluca en la Jornada 1 y después de descansar en la segunda semana vencieron a los Pumas 2-1 en el Clásico Capitalino en el marco de la Jornada 3. Mientras tanto, el equipo de la Sub-17 del América tiene un solo punto tras conseguir un empate 1-1 con Universidad Nacional en su encuentro más reciente después de caer ante los Diablos Rojos en la primera semana.

Conociendo a Alejandro Cárdenas 🥥. pic.twitter.com/pdwFhrKkxF — Club América Fuerzas Básicas (@America_FB) August 5, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el América después del parón de Leagues Cup?

La Liga BBVA MX reanudará su actividad en el marco de la jornada 4 del Apertura 2026 durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto. Por ello, el América volverá a jugar un partido liguero el 16 de agosto cuando reciba al Atlético San Luis en el Estadio Banorte. El partido del superlíder del torneo está programado para comenzar a las 5:00 p.m.

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