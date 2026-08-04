OFICIAL: Jugador Campeón del Mundo con España llega a la liga estadounidense

La selección española es la actual campeona del mundo tras vencer a Argentina con un solitraio gol de Ferran Torres, tras esto y diversas declaraciones del delantero español comenzaron a surgir rumores que lo ponían en distintos equipos como el París Saint-Germain (PSG) o equipos en la liga inglesa, el arranque de La Liga está cada cez más cerca y el tiempo para definir su futuro se agota poco a poco.

Ferran Torres esta noche llega a la máxima liga de Estados Unidos, se presentará en el Yankee Stadium para lanzar la primera bola del partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis, de esta manera el club hizo el anuncio en sus redes sociales:

"Ferran Torres, who scored the World Cup-winning goal for Spain, will be throwing out tonight’s ceremonial first pitch at @yankeestadium"

Ferran Torres, who scored the World Cup-winning goal for Spain, will be throwing out tonight’s ceremonial first pitch at @yankeestadium 🏆



🎟️ https://t.co/GyZME1ycQ3 pic.twitter.com/FlPlNzGPkx — New York Yankees (@Yankees) August 4, 2026

¿Qué dijo Ferran Torres sobre los rumores de la salida del FC Barcelona?

Durante una entrevista que realizó durante sus vacaciones, le preguntaron "Dónde jugarás el próximo torneo?", su respuesta fue directa y no dejó a nada a la especulación, “Ahora mismo tengo un contrato con el Barça… pero, honestamente, en el fútbol nunca se sabe qué puede pasar”, mencionó el delantero español, además, posterior a eso agregó que su club de ensueño es dónde él esté feliz.

¿Cuándo juega el FC Barcelona?

La Liga de España está próxima por arrancar, el FC Barcelona se encuentra en estos momentos en una gira de preparación por Inglaterra, sin embargo, se estrenarán en la liga ante el Elche C.F. el próximo 23 de agosto.

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