¡ÚLTIMA HORA! Barcelona anuncia el fichaje más caro en su historia

El club Barcelona ha vuelto a sacudir los cimientos del mercado internacional al concretar una operación sin precedentes. La entidad azulgrana cerró la incorporación de la atacante brasileña Kerolin Nicoli tras alcanzar un acuerdo con el Manchester City por una cifra récord de 1.2 millones de euros más variables, convirtiéndose de forma inmediata en el traspaso más costoso en la historia del equipo femenil. La estrella sudamericana estampa su firma con la institución culé hasta el 30 de junio de 2030.

¿Cuáles son las características de juego de Kerolin Nicoli?

Con esta incorporación, el conjunto catalán suma un perfil explosivo para su frente ofensivo. El propio Barcelona destacó en su comunicado oficial las virtudes de la internacional verdeamarela:

"Llega la incorporación de una jugadora capaz de marcar diferencias en los últimos metros gracias a su desequilibrio en el uno contra uno, su velocidad y su facilidad para ver portería."

El fichaje de Kerolin no solo refuerza la plantilla en el aspecto puramente táctico, sino que representa un mensaje contundente sobre la postura de la directiva frente al crecimiento del futbol femenino global.

"El fichaje de Kerolin Nicoli es una nueva muestra de la ambición del FC Barcelona. El Club sigue apostando por reunir a las mejores futbolistas del panorama internacional con el objetivo de mantenerse en la élite del futbol mundial y seguir marcando el camino desde la excelencia", ratificó la entidad en su pronunciamiento.

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Una nova amenaça ofensiva 🌟💥 pic.twitter.com/fjHkg8T3L6 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 4, 2026

Un proyecto diseñado para la hegemonía del Barcelona

Al asegurar a una de las futbolistas más desequilibrantes del planeta hasta 2030, la escuadra blaugrana blindará su ataque de cara a los retos locales e internacionales de las próximas temporadas. La inversión millonaria por la exfigura del Manchester City reafirma al Barcelona como el destino predilecto de las grandes estrellas del balompié mundial.

