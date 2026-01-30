OFICIAL: América regresa al Estadio Banorte en pleno Clausura 2026

El Club América volvió oficialmente a casa En pleno Clausura 2026, las Águilas regresaron al Estadio Azteca, inmueble que se encuentra en la fase final de su ambicioso proceso de remodelación rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, torneo que albergará por tercera vez en su historia.

La fotografía oficial se realizó de manera conjunta entre el equipo varonil y el equipo femenil del Club América para el Clausura 2026, un gesto simbólico que reforzó la identidad institucional y marcó el regreso al Estadio Azteca.

El América permaneció fuera de su estadio durante dos años

Su último partido oficial en el entonces Estadio Azteca se disputó el 26 de mayo de 2024, en un encuentro que quedó grabado en la memoria del futbol nacional. Aquella noche, las Águilas enfrentaron a Cruz Azul en la final de vuelta del Clausura 2024, un duelo intenso y polémico que se definió por la mínima diferencia.

El marcador fue 1-0 a favor del América, gracias a un penal ejecutado por Henry Martín, tras una falta cometida por Rodolfo Rotondi sobre Israel Reyes. Con ese resultado, el equipo azulcrema se impuso 2-1 en el global, conquistó el bicampeonato de la Liga MX y levantó su título número 15, antes de cerrar las puertas del estadio para dar paso a su transformación.

Desde entonces, el América trasladó su localía al Estadio Ciudad de los Deportes, mientras el Coloso de Santa Úrsula entraba en una remodelación profunda para cumplir con los estándares internacionales exigidos por la FIFA de cara al Mundial de 2026.

El regreso del América al Estadio Azteca antes de la Copa del Mundo

De acuerdo con los planes actuales, el club espera disputar su primer partido oficial de Liga BBVA MX en el renovado estadio durante la Jornada 14 del Clausura 2026, frente a Cruz Azul, meses antes del arranque de la Copa del Mundo.

Por su parte, la reapertura oficial del estadio se dará a nivel internacional con un partido de la Selección Mexicana ante Portugal, encabezado por Cristiano Ronaldo, un encuentro que marcará el inicio de una nueva etapa para uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial.

El regreso del América al Estadio Banorte no solo representa el retorno a su casa, sino también el reencuentro con una historia que se renueva de cara a uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.