ÚLTIMA HORA: El centrocampista uruguayo que llegaría a un equipo grande de la Liga BBVA MX para el Clausura 2026

De acuerdo con distintos reportes, Tigres UANL está muy cerca de incorporar al uruguayo César Araújo como refuerzo para el Clausura 2026. El futbolista llegaría al conjunto felino en calidad de agente libre, luego de finalizar su contrato con Orlando City de la MLS.

Araújo, de 24 años, arriba en un momento ideal de su carrera tras cuatro temporadas en el futbol estadounidense, donde mostró madurez física y crecimiento táctico. Se desempeña como mediocampista defensivo, con un perfil de contención sólida, buena lectura de juego y una destacada capacidad para iniciar jugadas desde el fondo gracias a su precisión en el pase.

Más allá de su labor de recuperación, el uruguayo se caracteriza por su equilibrio en el mediocampo, su orden posicional y su despliegue para cubrir amplios sectores del campo. En Tigres, su llegada apunta a rejuvenecer la zona de contención y aportar dinamismo, en un rol que combina sacrificio defensivo con salida limpia de balón.

Su paso por la MLS

Durante su paso por la MLS con Orlando City, César Araújo acumuló 184 partidos oficiales, en los que registró cinco goles y doce asistencias, consolidándose como un elemento regular y confiable. De acuerdo con los reportes, firmaría contrato por cuatro años con el conjunto universitario.

Como dato curioso, Araújo es hermano menor de Maxi Araújo, exjugador del Toluca y actual futbolista del Sporting de Lisboa, un apellido que ya resulta familiar para la afición del futbol mexicano.

En cuanto al mercado de Tigres rumbo al Clausura 2026, el club ya concretó la llegada de Francisco Reyes procedente del Atlante y el regreso de Samir Caetano tras su cesión con Mazatlán. Además, han surgido rumores sobre posibles refuerzos de peso como Rafael Santos Borré y el colombiano Jhon Solís, aunque por ahora no hay confirmación oficial.

