OFICIAL: América regresa al Estadio Azteca para el Clausura 2026

El Club América ya tiene definida la fecha para su regreso al Estadio Banorte (antes Azteca), en medio de los trabajos de remodelación del inmueble rumbo a la Copa del Mundo de 2026. De acuerdo con información de medios locales, el conjunto azulcrema volverá a jugar en el Coloso de Santa Úrsula el próximo 11 de abril, cuando reciba a Cruz Azul en la Jornada 14 del torneo Clausura 2026.

Este regreso se dará después de la reinauguración del estadio, programada para el 28 de marzo, con el partido amistoso entre la Selección Mexicana y la Portugal de Cristiano Ronaldo. Hasta que concluyan esos trabajos, el América continuará disputando sus partidos como local en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, inmueble que ha fungido como su sede temporal durante el proceso de remodelación.

Más de un partido en el Azteca

La estancia del América en el Azteca será breve, ya que a partir del 11 de mayo la FIFA tomará control total del estadio como parte de los protocolos previos a la Copa del Mundo. Debido a ello, el club deberá desalojar nuevamente el inmueble y regresar al Estadio de la Ciudad de los Deportes. Esta situación también condiciona una posible participación en la Liguilla o en la Concacaf Champions Cup, pues únicamente podrían disputar un partido adicional en el Azteca antes de cederlo.

En este contexto, los duelos ante Cruz Azul en la Jornada 14, Toluca en la Jornada 15 y Atlas en la Jornada 17 serían los únicos compromisos del América en el Coloso de Santa Úrsula durante la fase regular del Clausura 2026.

Dos años fuera del Azteca

El último partido oficial que disputó el Club América en el Estadio Azteca antes de su cierre por remodelación fue la Final de Vuelta del torneo Clausura 2024, celebrada el domingo 26 de mayo de ese año ante Cruz Azul. En ese encuentro, las Águilas se impusieron 1-0 con un gol de penal de Henry Martín al minuto 78, resultado que selló un marcador global de 2-1.

Aquel partido no solo marcó la despedida del Coloso de Santa Úrsula antes de su renovación, sino que también representó el Bicampeonato para el América y la obtención de su título de liga número 15, cerrando una etapa histórica en el estadio previo a su transformación para el Mundial de 2026.