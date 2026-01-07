ÚLTIMA HORA: América contrató a estrella del Atlético de Madrid para el Clausura 2026

El Club América Femenil concretó la contratación de la mediocampista venezolana Gaby García, procedente del Atlético de Madrid, como refuerzo para el Clausura 2026. El traspaso fue confirmado de manera oficial por ambas instituciones mediante comunicados difundidos en sus redes sociales, con miras a fortalecer el mediocampo del equipo dirigido por Ángel Villacampa.

García llega al conjunto azulcrema tras una etapa de dos años en el Atlético de Madrid, club al que se incorporó en 2023 y con el que acumuló 88 partidos oficiales en distintas competencias. De ese total, participó en 68 encuentros de LaLiga F, nueve de la Copa de la Reina, dos de la Supercopa de España y nueve partidos de la UEFA Women’s Champions League, consolidando experiencia en escenarios nacionales e internacionales.

La futbolista venezolana se suma a los refuerzos del América en el ya iniciado Clausura 2026, junto con la defensa central Isa Haas, quien llegó procedente del Cruzeiro de Brasil. Ambas incorporaciones responden a la necesidad de apuntalar la columna vertebral del equipo tras las salidas de Jordan Brewster por fin de contrato y Annie Karich, así como la baja por lesión de larga duración de Bruna Vilamala.

América Femenil afronta el Clausura 2026 con el objetivo de regresar al lo más alto de la Liga MX Femenil, que no consigue desde 2023. En el torneo Apertura 2025, el conjunto de Coapa finalizó como subcampeón luego de caer en la serie por el campeonato ante Tigres Femenil, en una final disputada en el Estadio Universitario.

Durante el Apertura 2025, se mantuvieron entre los más competitivos del campeonato, con una de las ofensivas más productivas, Montserrat Saldívar fue la máxima anotadora del club con 15 goles, seguida por Kiana Palacios con 13 y Scarlett Camberos con 12, en un torneo en el que América también destacó por su presencia en los partidos con mayor audiencia televisiva de toda la Liga.

En el arranque del Clausura 2026, el calendario inmediato del América Femenil contempla compromisos ante Mazatlán en la Jornada 2, Pachuca en la Jornada 3 y Pumas en la Jornada 4, encuentros que marcarán las posibles primeras apariciones oficiales de sus refuerzos y el inicio del camino en un semestre clave para las aspiraciones del club, tanto en la liga como en sus compromisos internacionales como la Concacaf W Champions Cup 2026.