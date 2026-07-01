CONFIRMADO: La OCTAVA selección calificada a los octavos de final del Mundial 2026

Histórico partido en el Estadio Atlanta, donde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ nos regaló un encuentro lleno de emociones entre Inglaterra y la RD del Congo.

El conjunto africano, por primera vez en su historia en estas instancias, tuvo contra las cuerdas a uno de los equipos favoritos para ganar el trofeo más esperado del balompié internacional.

La RD del Congo se adelantó en la primera mitad con un gol en los primeros minutos del encuentro por parte de Cipenga; contra todo pronóstico, la primera mitad terminó con esta ventaja.

Fue entonces, en un partido muy físico, donde los ingleses demostraron que tener jugadores con talento puede ser determinante en estas instancias. Fue Harry Kane quien, con un doblete al 75' y al 86', remontó el partido en Atlanta.

Con su pase a la siguiente ronda, Inglaterra es el rival directo de la selección mexicana en la ronda de octavos de final, desde la cancha del Estadio Ciudad de México.

¿Cuándo se juega el Inglaterra vs México?

El vibrante encuentro de octavos de final se jugará el domingo 5 de julio desde la cancha del Estadio Ciudad de México, entre México e Inglaterra, en uno de los partidos más atractivos del Mundial 2026 a las 18:00 horas (hora del centro de México).

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