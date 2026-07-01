Luis Romo tras la APLASTANTE victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026: “Es un orgullo representar a este país”

La Selección Mexicana venció 2-0 a su similar de Ecuador en el partido de 16avos de Final del Mundial 2026 con anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Con este resultado, el equipo mexicano aseguró su clasificación a los octavos de final, regresando a esta instancia en una cita mundialista después de 40 años.

El mediocampista Luis Romo, quien tuvo una destacada participación durante el encuentro, compartió sus impresiones para TV AZETCA al finalizar el partido y destacó el momento que vive el equipo.

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"Estamos muy felices, orgullosos de representar a este país como lo estamos presentando y emocionados por lo que viene", declaró el jugador."

Romo también habló sobre el impacto emocional de la victoria al compartir el momento con sus seres queridos en el estadio: "La verdad que ver a mi familia gritar, me emocioné, al borde de las lágrimas".

Sobre el apoyo incondicional de los seguidores, el mediocampista reconoció el papel de la afición en este logro y les dedicó el triunfo.

"Es orgullo, creer, representar y sentirse orgulloso, es de ellos, solo agradecerles. Que disfruten, es una gran fiesta, México se merece disfrutar de esto", concluyó.

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¿Cuándo vuelve a jugar México en el Mundial 2026?

Tras superar la fase de grupos, México ya se prepara para disputar los octavos de final el próximo domingo 5 de junio a las 18:00 (hora del centro de México), donde su próximo rival se definirá entre las selecciones de Inglaterra y Congo.

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