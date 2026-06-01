OFICIAL: Ancelotti dirigirá en Liga de Francia

Davide Ancelotti tiene nuevo trabajo en el banquillo, el hijo de Carlo estará a cargo del LOSC Lille de Francia. Tras su desaventurada etapa en el balompié de Brasil con el Botagofo, el club galo le ofreció su primera oportunidad en el balompié de Europa y parece que será una prueba de fuego ya que el Lille se clasificó a la UEFA Champions League.

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A través de un comunicado oficial, los Mastines dieron a conocer la noticia: ''𝑫𝒂𝒗𝒊𝒅𝒆 𝑨𝒏𝒄𝒆𝒍𝒐𝒕𝒕𝒊 𝒆𝒔𝒕 𝒆𝒍 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒆𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝑳𝑶𝑺𝑪. El LOSC anuncia hoy el nombramiento de Davide Ancelotti como entrenador del primer equipo. El técnico italiano, que ha pasado por los más grandes clubes y selecciones del mundo, se ha comprometido por una duración de 2 años.'', destaca el comunicado del equipo francés.

De hecho, no será la primera vez que Ancelotti trabaje en el futbol de Francia. En 2012 fue preparador físico en el Paris Saint Germain, luego en el Real Madrid, posteriormente se convirtió en entrenador asistente en los clubes que estuvo su padre (Everton, Bayer Munich, Napoli y el cuadro merengue). Fue en 2025 cuando dio un paso al frente como director técnico principal y tomó las riendas del Botafogo. En la Serie A de Brasil dirigió 33 partidos, sin embargo, salió del equipo en diciembre del año pasado.

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