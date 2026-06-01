ÚLTIMO MINUTO: Pumas PIERDE a mediocampista que estaba a préstamo en el equipo

Nueva etapa en el Pedregal tras el subcampeonato conseguido en el Torneo Clausura 2026. Tras la confirmación de que Efraín Juárez seguirá al mando del primer equipo auriazul, ya hay un movimiento prácticamente confirmado; César Garza regresa a los Rayados de Monterrey. El volante de 20 años cumplió su préstamo con los Pumas de la UNAM y volverá al club que es dueño de su carta, además, tratará de llenarle el ojo a Matías Almeyda, flamante nuevo estratega de la Pandilla.

De más a menos se fue la cuota de minutos de César Garza en los Pumas, parecía que el nacido en San Pedro Garza García, Nuevo León había encontrado el lugar perfecto para recuperar sensaciones, sin embargo, Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla le ganaron la carrera en la titularidad.

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Ahora, Garza regresará a la disciplina de los Rayados de Monterrey y se pondrá a las órdenes de Matías Almeyda y su cuerpo técnico en busca de minutos que lo llevaron a la Selección Mexicana de Futbol sub-20 en 2024.

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