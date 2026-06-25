OFICIAL: Atlante enfrentará al UNITED en Estados Unidos previo al Apertura 2026

El Club Atlante, recientemente ascendido a la máxima categoría del futbol mexicano, continúa con su preparación intensa de cara al inicio del Torneo Apertura 2026.

Como parte de sus compromisos de pretemporada y bajo la dirección estratégica de Miguel "El Piojo" Herrera, los Potros de Hierro han confirmado un atractivo duelo internacional que promete emociones fuertes.

El equipo azulgrana se enfrentará al New Mexico United, conjunto de la USL Championship, en un partido amistoso de alto nivel. Este encuentro no solo servirá para que el cuerpo técnico evalúe el desempeño de la plantilla ante un rival físico y dinámico, sino que también representa una oportunidad clave para consolidar la idea futbolística de Herrera tras su reciente llegada al banquillo atlantista.

El partido está programado para llevarse a cabo el próximo miércoles 1 de julio de 2026. La cita será en el RGCU Field at Isotopes Park, en Albuquerque, donde los aficionados podrán disfrutar de un enfrentamiento inédito que destaca la proyección internacional del Atlante en esta nueva etapa de su historia. El inicio del encuentro está pactado para las 7:25 PM. Para los dirigidos por "El Piojo" Herrera, este duelo en suelo estadounidense es fundamental. Ante la exigencia que implica el regreso a la primera división en el fútbol mexicano, medirse contra equipos internacionales aporta una experiencia valiosa para mantener el ritmo competitivo y ajustar los últimos detalles tácticos antes de que comience la temporada oficial.

Los seguidores del Atlante que se encuentren en la región o que busquen seguir de cerca el progreso del equipo en esta pretemporada, ya pueden consultar la disponibilidad de entradas a través de las plataformas digitales oficiales del New Mexico United.

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