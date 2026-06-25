OFICIAL: Real Madrid compra a mediocampista argentino que está jugando el mundial; está valuado en 80 millones de euros

El Real Madrid ha tomado una decisión estratégica importante respecto a su canterano Nico Paz. Según la información compartida por Fabrizio Romano, el club merengue ha comunicado oficialmente al Como su intención de activar la cláusula de recompra de 10 millones de euros por el futbolista.

Tras un encuentro llevado a cabo en Madrid, el club blanco formalizó esta postura. Sin embargo, la operación no termina ahí: el Real Madrid ha planteado una propuesta adicional al Como, ofreciéndoles la posibilidad de volver a adquirir al jugador por una tarifa de 60 millones de euros en un acuerdo independiente.

Se ha establecido un plazo límite para la oferta del Real Madrid al COMO: si el Como no logra llegar a un nuevo acuerdo con el Real Madrid antes del próximo lunes, Nico Paz regresará automáticamente a terreno madridista. De producirse este escenario, el futbolista volverá a estar disponible en el mercado para ser vendido a otros clubes o para ser tomado en cuenta de cara a la temporada 2026-2027.

En el supuesto de que el jugador vuelva a la entidad madridista, las expectativas apuntan a que el club buscará colocarlo nuevamente en el mercado, fijando un precio de venta superior a los 80 millones de euros, capitalizando así el valor del joven talento argentino.

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¿Cuánto vale Nico Paz?

El valor de Nico Paz, jugador que actualmente disputa la Copa Mundial de la FIFA 2026™, es de al menos 80 millones de euros, según Transfermarkt, por lo que esto sería un negocio redondo para ambas plantillas, el Real Madrid reinvertiría 10 millones de euros para posteriormente vendérselo al Como por 60 millones.