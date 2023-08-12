Oficial: Ousmane Dembélé se pone la camiseta del PSG

El equipo de Barcelona hizo oficial el traspaso del extremo francés Ousmane Dembélé al Paris Saint Germain (PSG) por 50.4 millones de euros, en un escueto comunicado.

Por su parte, el club campeón francés a través de sus redes sociales le da la bienvenida al jugador donde publica un video y diferentes imágenes con la camiseta del PSG y hasta de su primer entrenamiento con el club parisino.

Te puede interesar: Tenemos las otras semifinalistas del Mundial femenino

Hacía días que Dembélé estaba en la ciudad de París con permiso del club catalán para pasar la revisión médica y cerrar su fichaje por el PSG.

El punta francés ni siquiera fue presentado como uno más de la plantilla en el Trofeo Joan Gamper, que el equipo azulgrana disputó ante el Tottenham Hotspur el pasado martes.

Barcelona ingresa 35,4 millones por Dembélé

De los 50,4 millones de euros, al Barcelona le ingresarán 35,4 millones, mientras que los 15 millones restantes serán para el jugador, así lo informó la entidad azulgrana.

Por tanto, el equipo de Xavi Hernández ha logrado su objetivo de obtener más de lo que estipulaba el contrato del extremo francés, que el pasado verano renovó hasta el 30 de junio de 2024 incluyendo una cláusula que le permitía cobrar la mitad de un posible traspaso.

Dicha cláusula era de transferencia obligatoria, no una cláusula de rescisión. En este segundo caso, tendría que haber sido el jugador quien indemnizara al Barcelona por la rescisión de su contrato y no el PSG el que pagara un precio de traspaso.

Te puede interesar: Duelo de mexicanos en el comienzo de la Liga española

Esa cláusula de transferencia obligatoria permitía a Dembélé marcharse a otro club si antes del 31 de julio de 2023 presentaba al Barcelona una oferta de traspaso de como mínimo 50 millones de euros y cobrar el 50% la cantidad que el club de destino pagase por hacerse con sus servicios.

Pero la entidad azulgrana intentó, desde que hace dos semanas conoció el deseo de Dembélé de marcharse a París, que el galo renunciase a parte de los 25 millones que le correspondían en la operación, alegando que no se habían cumplido todos los requisitos que estipulaba el contrato para hacer el traspaso en los términos pactados.