OFICIAL: Bravos de Juárez jugarán las semifinales del Clausura 2026

En los Cuartos de Final del Clausura 2026, FC Juárez remontó una serie que parecía complicada y, ante su afición, logró eliminar a Toluca para avanzar a las semifinales de la Liga BBVA MX.

La Sub-21 de Juárez firmó la remontada al imponerse 3-0 en el partido de vuelta, resultado con el que empato la eliminatoria y selló su clasificación a la siguiente ronda por su posición en la tabla.

El primer tanto llegó al minuto 20, cuando Carmona aprovechó una jugada a balón parado para abrir el marcador y darle vida al conjunto fronterizo. Ya en la recta final del encuentro, Diego Monroy apareció al 86’ para marcar el segundo tanto y acercar a los Bravos al objetivo.

En los minutos finales, Juárez encontró el tercer gol de la noche desde los 11 pasos con doblete del capitán Jan Carmona, suficiente para completar la remontada y dejar fuera a Toluca en la fase de Cuartos de Final.

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Semifinales del Clausura 2026 al mommento

De manera momentánea, las semifinales de la categoría Sub-21 quedarían definidas con los cruces entre Club América y Pachuca, además de FC Juárez frente a Club Deportivo Guadalajara. Aún queda pendiente el partido de vuelta entre Monterrey y Pachuca, serie que se mantiene con ventaja parcial de 2-1 para los Tuzos.



América vs Pachuca* Chivas vs Juárez

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