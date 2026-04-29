El Feyenoord NO se rinde con la Liga BBVA MX y ahora quiere llevarse a estos 2 cracks

A pesar de que había rumores que colocaban a la Hormiga González en el Feyenoord al final de la temporada y tras la Copa Mundial de la FIFA 2026, parece que eso se ha frenado y el conjunto neerlandés ya está poniendo sus ojos en otro futbolistas de la Liga BBVA MX, sobre todo pensando a futuro, con jugadores que son jóvenes promesas en el futbol mexicano.

En su momento también había sonado Tala Rangel para Feyenoord, pero los dos apuntados de la actualidad son dos jóvenes que no militan en las Chivas, sino en otros equipos de la Liga MX. Según reportes recientes, los dos futbolistas que quiere el conjunto neerlandés son Aldo de Nigris Jr. y Denzell García, este último también buscado por Club América.

Denzell García es seguido por Cruz Azul y otros equipos de México|X

Los detalles de los dos jugadores que quiere Feyenoord desde la Liga BBVA MX

El primero de los dos casos, y quizás el más curioso de todos es el de Aldo de Nigris Jr. Este futbolista que milita en el Sub-19 y el Sub-21 de Rayados podría salir del equipo debido a que todavía no tuvo oportunidades en el primer equipo. Además, se cree que Monterrey podría abrochar el fichaje de Dennis Te Kloese, relegando aún más las posibilidades del delantero.

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El segundo de los casos es el de Denzell García, futbolista que brilla en los Bravos de Juárez. El pivote de 22 años se ha destacado en el conjunto fronterizo y se ha ganado que diferentes equipos se fijen en él durante los últimos tiempos. Con el América y el Monterrey como principales interesados, ahora también se suma el club neerlandés.

El delantero renovó contrato hasta 2029.|@jesuscorona4

El precio de los dos jugadores de la Liga MX que buscaría Feyenoord

De acuerdo a los reportes de Posta Deportes, por ahora no existe ninguna oferta formal por García, pero el interés sería concreto. Para Transfermarkt, Denzell tiene un valor de 4.5 millones de euros, lo que equivale a cerca de 92 millones de pesos mexicanos.

En tanto, Aldo de Nigris, el jugador número 250 de Rayados de Monterrey aún no tiene valor estimado a sus 18 años, cumplidos el pasado 12 de abril. De todos modos, podría ser una apuesta a futuro.