¿Se va de Chivas? Gabriel Milito habla sobre el interés de River Plate: “Ese es mi único objetivo”

En conferencia de prensa en antesala del esperado debut del Guadalajara frente a Los Angeles FC en la Leagues Cup 2026, Gabriel Milito disipó cualquier sombra de incertidumbre respecto a su futuro en el banquillo rojiblanco.

Ante las versiones procedentes de Argentina que lo colocan en la órbita de River Plate para suplir la inminente salida de Eduardo Coudet, el estratega fue categórico: su mente y su proyecto permanecen intactos en la Perla Tapatía.

¿Cuál fue el mensaje de Gabriel Milito sobre el interés del River Plate?

Cuestionado directamente sobre el supuesto interés del conjunto del River Plate, el timonel argentino no dejó espacio a las especulaciones ni a los rodeos diplomáticos:

"Ya me conocen: tengo un compromiso muy grande con Chivas y estoy enfocado únicamente en este club. Mi compromiso es, junto a los jugadores y los dirigentes, intentar llevar a Chivas a conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo."

La declaración del técnico trae tranquilidad a la afición del Rebaño Sagrado, especialmente tras los recientes antecedentes del mercado donde técnicos sudamericanos abandonaron instituciones de la Liga BBVA MX ante llamados de sus países de origen. Milito, quien ha logrado moldear una propuesta de juego asociativa y competitiva desde su llegada, dejó claro que respeta el contrato vigente y la palabra empeñada con la directiva tapatía.

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Guadalajara busca dejar atrás los amargos tragos de ediciones pasadas en la Leagues Cup y dar un golpe de autoridad en suelo californiano. "Estamos preparados e ilusionados; prometer resultados es complicado, pero sí podemos asegurar que daremos el máximo en cada partido para avanzar", concluyó el estratega, confiado en que su equipo responderá en la cancha con la misma firmeza que él mostró ante los micrófonos.

