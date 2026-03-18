OFICIAL: Campeón supermediano ‘Toro’ Reséndiz enfrentará a Jaime Munguía el 2 de mayo en Las Vegas

El 2 de mayo en Las Vegas, será un verdadero festival de boxeo mexicano pues además del choque estelar y en el que estarán dos campeonatos en disputa, se suma como enfrentamiento de respaldo el duelo en el que el campeón de la AMB en peso supermediano Armando Toro Reséndiz medirá fuerzas en contra de Jaime Munguía

Este combate puede ser estelar en cualquier velada, pero será parte de esa enorme cartelera del 2 de mayo en la Arena T-Mobile. Hace una semana cuando presentaron el duelo en México se adelantó que faltaban peleas por anunciarse y ahora oficialmente Munguía y Toro se verán las caras.

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Toro Reséndiz, logró cerrar pleito ante Munguía

Toro Reséndiz, se hizo campeón de la AMB en las 168 libras tras el retiro de Crawford, pero a finales del 2025 él mismo ha confirmado a Box Azteca que tenía un acuerdo demasiado avanzado para enfrentar a Berlanga por el título interino.

"Por decirte algo, ya tenía una pelea ante Berlanga, pero al momento de cambiar los cinturones y ser campeón absoluto, eso se cancela (enfrentar a Berlanga)", indicó en entrevista en febrero el peleador nayarita.

Además Reséndiz comentó que se estaba negociando con Munguía una pelea, pero habían otras versiones que la pelea sería ante Jermall Charlo, pero entre todas las posibilidades en la división de las 168 libras los caminos volvieron a juntar al Toro para poner en juego su corona ante Munguía.

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“Estoy muy feliz de entrar al ring para medirme ante un gran oponente como Jaime Munguía, quien ha competido a este nivel durante mucho tiempo. Para mí, esto es un gran desafío y una enorme motivación. Este tipo de peleas son las que siempre soñé: enfrentarme a los mejores nombres del deporte y demostrar que pertenezco a este nivel”, dijo el Toro Reséndiz.

"Me emociona mucho volver, especialmente para pelear por un título mundial contra un mexicano como yo. Estoy muy agradecido con mi equipo y con todos los que hicieron posible esta pelea. ¡Estamos listos para salir victoriosos en esta gran noche para México!", declaró Munguía.