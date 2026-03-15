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Marco Verde vs Alexander Moreno: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la pelea de box

Marco Verde sostendrá su quinta pelea profesional ante Alexander Moreno

Marco Verde vs Alexander Moreno
Marco Verde vs Alexander Moreno

Escrito por: Francisco Fernández

Marco Verde vuelve al cuadrilátero este sábado 14 de marzo para enfrentarse a Alexander Moreno en Domo Dode Alcalde de Guadalajara, Jalisco, en la que será su quinta pelea profesional y en donde expondrá su invicto en peso medio ante un peleador con mayor experiencia.

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