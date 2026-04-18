¡OFICIAL! Chelsea blinda a una de sus estrellas

El Chelsea ha dado un paso importante rumbo a consolidar su proyecto tras confirmar la renovación del ecuatoriano Moisés Caicedo, quien continuará en Stamford Bridge hasta junio de 2033. El contención de 24 años llegó al club londinense en 2023 procedente del Brighton & Hove Albion, en una transferencia cercana a los 120 millones de euros que lo convirtió en una de los fichajes más caros en la historia de la Premier League.

Desde su llegada al cuadro blue, Moisés se ha consolidado como una de las piezas claves del equipo al destacar por su capacidad para recuperar el balón, su liderazgo y equilibrio táctico que ofrece junto a Enzo Fernández.

Durante su etapa con el Chelsea, Caicedo ha disputado casi 150 partidos oficiales y ha marcado ocho goles, además de formar parte del equipo que conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes. Actualmente, el Chelsea mantiene vivas sus aspiraciones en la FA Cup, donde se encuentra en semifinales, y pelea por asegurar un lugar en la próxima Champions League.

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The more of Moi, the merrier. 💙 pic.twitter.com/f14iIKdoMf — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 17, 2026

Moisés Caicedo renueva hasta 2030

Tras anunciarse la extensión del vínculo, el propio mediocampista expresó su entusiasmo por continuar en el equipo.

“Estoy muy contento por haber renovado. Creo en este equipo y en este club y en que vamos en la dirección correcta. Hay mucho que podemos lograr y quiero ganar más títulos con el Chelsea”, señaló Caicedo.

La extensión del contrato no solo garantiza la continuidad de uno de los mediocampistas más destacados de la Premier League, sino que también refleja la intención del Chelsea de construir un proyecto sólido a largo plazo, con el ecuatoriano como uno de los pilares fundamentales de los ingleses.

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