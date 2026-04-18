¡OFICIAL! América confirma una baja por lo que resta del Clausura 2026

El América Femenil llega a la Jornada 17 del Clausura 2026 con el objetivo de quedarse con el liderato general de la fase regular. Para lograrlo, Las Águilas deberán vencer a Pachuca y esperar que Monterrey no sume 3 pts, una combinación que las colocaría en la cima del torneo justo antes de la liguilla.

Sin embargo, no todo es positivo en Coapa. En un momento clave de la temporada, el equipo anunció una baja sensible que podrían afectar su rendimiento en la fase final. Jana Gutiérrez, sufrió un problema muscular mientras estaba concentrada con la Selección Azteca Sub-23.

De acuerdo con los reportes, la lateral estaría fuera de actividad entre seis y ocho semanas, lo que prácticamente la dejaría fuera de la fase final del certamen y de la Concacaf W Champions Cup, torneo en el que América ya se encuentra en semifinales.

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América sufre por las bandas

La ausencia de Jana se suma a la falta de recuperación de Karen Luna, que deja al técnico Ángel Villacampa con pocas alternativas en las bandas defensivas. Ante este escenario, el estratega español deberá recurrir a opciones como Karina Rodríguez o incluso jugadoras de la cantera para cubrir un sector que ahora luce debilitado.

Además, la salida al inicio de la campaña de Nicki Hernández redujo aún más la profundidad en esa zona del campo, lo que convierte estas bajas en un reto importante para el cierre del campeonato.

Mientras América mantiene la mira en el liderato, la realidad es que el tramo final del torneo pondrá a prueba la profundidad de su plantel, justo cuando cada detalle puede marcar la diferencia en la búsqueda del título, que podría definir el proyecto del cuadro azulcrema.

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