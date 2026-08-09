OFICIAL: Chivas del Guadalajara a punto de ser eliminado de la Leagues Cup 2026

Las Chivas del Guadalajara le dice prácticamente adiós a la Leagues Cup 2026, el cuadro tapatío cayó por la mínima diferencia ante el FC Dallas en San Jose, California y solo tiene un punto conseguido tras dos juegos disputados en el certamen que enfrenta a los clubes de la Liga MX y a los equipos de la Major League Soccer. A pesar de que aún tienen un partido por disputar, el Rebaño Sagrado ya no alcanza ni a Bravos de Juárez ni al Club León, además, tiene a otros seis clubes como por arriba en la clasificación con mayores probabilidades de avanzar a la siguiente ronda.

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Con el cuadro fronterizo y La Fiera prácticamente clasificados, las Chivas tendrían que esperar que ni Cruz Azul, Deportivo Toluca y América consigan por lo menos tres puntos en sus siguientes dos partidos. Por si fuera poco, los Tigres UANL ya tienen cuatro unidades y que decir de la victoria de Rayados ante el Inter Miami que los tiene con vida en la Leagues Cup 2026.

FC Juárez - 6 puntos León - 6 puntos Tigres UANL - 4 puntos Toluca - 3 puntos América - 3 puntos Cruz Azul - 3 puntos Rayados - 3 puntos Atlante - 3 puntos Chivas - un punto

Último partido de Chivas en la Leagues Cup 2026

Será el miércoles 12 de agosto en punto de las 8:30 pm (hora de la Ciudad de México) cuando las Chivas del Guadalajara visiten al Seattle Sounders en el Lumen Field para encarar su último partido en la Leagues Cup 2026. Con un solo punto conseguido, el Rebaño Sagrado ya no alcanza ni a los Bravos de Juárez ni al Club León con seis puntos y tiene que esperar que Cruz Azul, Deportivo Toluca y América no saquen tres puntos en dos partidos por disputarse.