Última Hora: Así llega Messi a Argentina tras la muerte de su padre (VIDEO)

Este día se supo que Lionel Messi viajaría de Estados Unidos hacia Rosario, Argentina para reunirse con su familia y así poder despedirse de su papá tras su reciente fallecimiento, es por eso que hace unos instantes el jugador aterrizó en Argentina y las imagenes se viralizaron.

¿De qué murió el papá de Lionel Messi?

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, falleció a los 68 años en un sanatorio de su ciudad natal, Rosario, tras enfrentar una prolongada enfermedad. Su deceso enlutó al deporte internacional y movilizó de inmediato al entorno del capitán argentino. Desde los primeros pasos de Lionel en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys hasta su histórica llegada al FC Barcelona en su adolescencia, Jorge fue el pilar fundamental que sostuvo su carrera. Además de guiarlo como su mánager con un perfil riguroso y reservado, protegió los intereses familiares ante los clubes más importantes del mundo.

Tras confirmarse la noticia, Lionel viajó de urgencia desde Estados Unidos para reunirse con su familia y participar de una íntima despedida en el cementerio privado El Prado, ubicado en las afueras de Rosario. Diversas instituciones, ligas y referentes del futbol mundial expresaron públicamente sus condolencias y su apoyo incondicional a la familia Messi en este doloroso momento.

¿Cuándo jugará Messi con el Inter Miami?

Esta noche el Inter Miami disputaba la segunda jornada de la Leagues Cup, sin embargo, por evidentes razones Lionel Messi no disputó el partido y aún se desconoce cuando regresará con la institución.

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